Limburgse OCMW's wapenen zich tegen agressieve bezoekers

De loketten van het OCMW in Sint-Truiden krijgen kogelwerend glas. In Houthalen-Helchteren zal er binnenkort permanent een bewakingsagent surveilleren. De Limburgse gemeenten willen zich zo wapenen tegen agressieve bezoekers. Antwerpen en Gent, met de grootste sociale diensten van Vlaanderen, zijn niet van plan dat voorbeeld te volgen.

"Ik ga dat gebouw hier komen opblazen!" Een afdeling van het OCMW in Gent werd afgelopen zomer opgeschrikt toen een dakloze man van zijn maatschappelijk werker niet verkreeg waarop hij had gehoopt. Toen ook een vriend van de man kwam melden dat het hem blijkbaar menens was met zijn dreigementen, werd hij opgespoord. Hij bleek in een garagebox effectief aan de slag met gevaarlijke producten. Intussen werd de man, die kampt met psychische problemen, geïnterneerd.