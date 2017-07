Lichaam Nederlandse zeiler (18) gevonden

Twee weken geleden sloeg het Nederlandse zeiljacht Capella om tijdens een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende. De kiel brak af en de bemanning belandde meteen in het water. Daardoor was er geen tijd om nog een noodsignaal uit te sturen. De organisatie kreeg pas zes uur later in de gaten dat er iets misgegaan was. Voor twee bemanningsleden van 70 en 79 jaar kwam alle hulp te laat. Zij werden meteen na het ongeluk geborgen. Drie anderen konden gered worden - alleen de 18-jarige jongen uit Terneuzen bleef onvindbaar. Meer dan vijftien boten, vliegtuigen en helikopters werden ingeschakeld, zonder resultaat. Na anderhalve dag werd de zoektocht gestopt omdat de kans dat de jongeman het ongeval had overleefd bijzonder klein was.

Onderzoek

Gisteren zou Hannes normaal zijn afgestudeerd aan het Scalda College in Terneuzen. Ondanks zijn jonge leeftijd was hij een ervaren zeiler. Hoe de kiel precies is kunnen afbreken, is nog altijd onduidelijk. Daarom loopt er nog een Belgisch onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wil de Belgische overheid bekijken of het nodig is om de regels voor pleziervaart aan te passen.



Schipper Frans Maas, het oudste slachtoffer, was een bekend figuur in de zeilwereld. Hij was niet alleen een zeer ervaren zeiler, maar ook een bekend ontwerper en bouwer van zeilschepen. Ook de Capella was door Maas ontworpen. Voor zover bekend waren er bij vertrek geen problemen met het schip.