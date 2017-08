Leuvense raadkamer bevestigt aanhouding neurochirurge voor moord op dochter

Het slachtoffer werd woensdagmiddag levenloos aangetroffen door de vriend van de dader. De neurochirurge kon al enkele uren later worden opgespoord en opgepakt. Ze bekende inmiddels de moord en liet verstaan dat het de bedoeling was om nadien ook zelf uit het leven te stappen, hetgeen haar niet gelukt is. Over de motieven die de chirurge aanhaalt voor haar daad wil Callewaert niet uitwijden "omdat het een complex, emotioneel verhaal is dat niet samen te vatten is in enkele slagzinnen".



Controverse

Over de motieven was de afgelopen dagen al wat controverse in de media. Jef Vermassen, de advocaat van de vrouw, meldde dat de dochter zwaar ziek was, dat er bij haar terug een hersentumor werd vastgesteld en zowel de moeder als de dochter depressief waren.



Kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die het slachtoffer gedurende 8 weken in groep begeleidde, ontkende dit echter formeel in een open brief in De Standaard en vroeg dat het Kinderrechtencommissariaat vermoorde minderjarigen een advocaat ter beschikking zou stellen die hen zou verdedigen en hun integriteit beschermen.