Leuven telt meer dan 100.000 inwoners

Leuven is de tiende stad of gemeente in ons land die de kaap van 100.000 inwoners overstijgt. Helemaal bovenaan die lijst staat Antwerpen (520.504 inwoners), gevolgd door Gent (259.083), Charleroi (201.256), Luik (197.885), Brussel (176.545), Schaarbeek (133.042), Anderlecht (118.241), Brugge (118.187) en Namen (110.628).



Gemeentelijke groeicijfers

De statistici van de FOD Economie merkten nog op dat Wijnegem (+3,1 procent tot 9.314) en Martelange (+2,7 procent tot 1.770) de lijst met gemeentelijke groeicijfers aanvoeren. Herbeumont verloor vorig jaar, relatief gezien, de meeste inwoners: de bevolking nam er met 2,4 procent (39 personen) af tot 1.588 inwoners.