Lerarenopleiding krijgt klappen

Verschillende directeurs geven aan dat de inschrijvingscijfers aanzienlijk lager liggen dan vorig jaar in dezelfde periode. De krant deed de rondvraag bij alle hogescholen die de geïntegreerde lerarenopleiding - van kleuter- tot secundair onderwijs - aanbieden.



In de voorbije vijf jaar namen de studentenaantallen in totaal af met 15 procent, terwijl er de komende jaren duizenden extra leraren nodig zijn. Die trend, die volgens directeurs ook komt door de jobonzekerheid bij startende leerkrachten en allerlei politieke discussies, lijkt nu dus nog verder te versnellen.



Instaptoets als hindernis

"De lerarenopleidingen doen het een stuk slechter dan anders", zegt Joris Hindryckx, directeur van Vives. "We liggen nu 25 procent achter ten opzichte van vorig jaar." Ben Lambrechts, directeur van Hogeschool PXL, ziet hetzelfde beeld. "We stegen vorig jaar, maar gaan nu achteruit. Volgens mij heeft dat te maken met de niet-bindende, maar verplichte instaptoets. Een extra hindernis, en nog een zware ook."



Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt het nog wat vroeg voor conclusies, maar noemt de instaptoets broodnodig. "Nu haalt een grote groep studenten het diploma niet. Het is logisch dat dit bij de start een strengere selectie oplevert, maar we geloven dat dit aan het einde van de rit tot een beter resultaat zal leiden."