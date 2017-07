Leerkrachten schrijven 'wederwoord' na onderzoek naar schooldirectrice Aalst

Een 15-tal leerkrachten en beleidsmedewerkers van de school 'De Horizon' in Aalst hebben in een open brief een "wederwoord" geformuleerd op verschillende negatieve artikels in media. De briefschrijvers nemen onder meer de suggestie niet dat "bepaalde collega's hun functie verkregen hebben of bepaalde taken moeten uitvoeren om in de gunst te vallen".

"Ons team is samengesteld aan de hand van diploma's en competenties", klinkt het in de open brief die de namen van de schrijvers niet vrijgeeft maar functies vermeldt. De directrice van de school werd onlangs beschuldigd van wanpraktijken. Zij zou met geld uit het Beschermcomité, bedoeld voor kwetsbare kinderen, een iPhone, laptop, designlampen en 54 cavaflessen gekocht hebben. De Scholengroep besliste maandagavond om een beroep te doen op de onderzoekscel van GO! om het dossier te onderzoeken. Share 'Dat een aantal misnoegde personeelsleden wantoestanden aanklagen op anonieme manier en verspreiden in de media bij aanvang van de vakantie, is een strategische zet' De briefschrijvers gaan er "absoluut niet mee akkoord dat de naam van de school door het slijk wordt gehaald. Zonder ons medeweten worden wij betrokken in deze lastercampagne", staat in de brief. "Dat een aantal misnoegde personeelsleden een aantal wantoestanden aanklagen op anonieme manier en verspreiden in de media bij aanvang van de vakantie, is een strategische zet", luidt het. In de betwiste gepubliceerde brief staan er "functies en 'wantoestanden' die in onze naam worden aangeklaagd. Op geen enkel moment zijn wij hierover gecontacteerd of hebben wij onze toestemming gegeven om dit te publiceren. Wij willen dit rechtgezet zien." De medewerkers, naar eigen zeggen los van de directrice, willen dat "in het belang van de school deze zaak volledig wordt onderzocht. Op deze manier kan onze naam terug gezuiverd worden."