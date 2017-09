Last van je ogen na uren voor een beeldscherm? Met deze Antwerpse uitvinding ga je 'digitale oogstress' tegen

'Digitale oogstress' is een fenomeen dat veroorzaakt wordt door het overmatig blootstellen van onze ogen aan beeldschermen. Het zorgt voor allerlei klachten: droge, vermoeide geïrriteerde ogen, wazig zicht, hoofdpijn en zelfs rug-, nek of schouderklachten.



"Uren en uren brengen we tegenwoordig door voor schermen, van onze computer, smartphone of laptop", legt de Antwerpse optometriste Sonja Vanhimbeeck uit Borgerhout uit. "De klok terugdraaien kunnen we niet, want schermgebruik is voor de meeste mensen onvermijdelijk. Maar we kunnen onze ogen wel verzorgen. Ons lichaam trainen we fit, maar aan onze ogen denken we niet, terwijl het zo'n belangrijk zintuig is."