Laptop geeft meer info prijs over 22 maart

Nieuwe foto's terroristen en andere beoogde doelwitten ontdekt op gedumpte computer

Met een koran en een machinegeweer in de hand. Zo wilden de drie terroristen van 22 maart de eeuwigheid in. Het Laatste Nieuws kwam aan de foto's die ze maakten in hun Schaarbeekse schuilplaats en brengt ook nieuwe details over doelwitten die IS in ons land op het oog had.