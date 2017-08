Lange asielprocedure leverde aanvaller Brussel regularisatie op

De regularisatie roept vragen op omdat hij bij de politie bekend stond voor slagen en verwondingen. Hoewel hij eerder nog geen terroristische feiten had gepleegd, vertoonde hij volgens de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) wel eigenaardig gedrag, wellicht door een psychische problematiek.

Humanitaire regularisatie, ‘9bis’ in het vakjargon, is een uitzonderlijke procedure voor mensen die niet in aanmerking komen voor andere verblijfsprocedures. Denk aan families met schoolgaande kinderen die al geïntegreerd zijn. Of mensen waarbij de asielprocedure uitzonderlijk lang aansleept. Dat was het geval bij de Somaliër, die sinds 2004 in België woonde.