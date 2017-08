Kwart van de Belgen tuiniert dagelijks of wekelijks

Uit de cijfers komt naar voor dat 22 procent van de Belgen minstens een keer per maand in de tuin werkt, 28 procent doet dat minder dan een keer per maand en een kwart van de Belgen tuiniert nooit.



Mannen werken vaker in de tuin dan vrouwen en tuinieren blijkt voorts erg populair bij 60-plussers te zijn: 31 procent kan je elke dag of minstens een keer peer week in hun tuin terugvinden. Bij veertigers en vijftigers is dat 29 procent.



In België zijn het -net als in de rest van de onderzochte landen- vooral huiseigenaars die bezig zijn in hun tuin. Opmerkelijk is ook dat vooral mensen uit gezinnen met kinderen vaker in de tuin werken. Ook mensen met een hoog inkomen tuinieren vaker.



Australiërs grootste tuiniers

GfK ondervroeg voor de studie online meer dan 23.000 mensen in 17 landen, en dat in de zomer van 2017. Uit het onderzoek blijkt dat Australiërs de grootste tuiniers zijn: 45 procent van de bevolking tuiniert er dagelijks of wekelijks. China, Mexico, de Verenigde Staten en Duitsland vervolledigen de top 5.



De landen met het hoogste percentage van inwoners die beweren nooit te tuinieren, zijn Zuid-Korea (iets meer dan de helft), Japan (46 pct), Spanje (44 pct), Rusland (40 pct) en Argentinië (33 pct).