Hele avond geen kusttrams door staking bij De Lijn

De vakbonden van De Lijn voeren actie tot en met maandag 3 juli tegen het voorstel van nieuwe cao voor De Lijn, en dat zal de reiziger geweten hebben. "De situatie is ten opzichte van de voormiddag quasi dezelfde gebleven", klinkt het bij De Lijn. Aan de kust en en Gent is de situatie verbeterd.



In Antwerpen is er hinder voor het busverkeer in de hele provincie. In Mechelen rijdt ongeveer de helft van de bussen en in het noorden van Antwerpen en de stad zelf maar 20 procent. In de stad zijn er zijn wel meer tramchauffeurs dan buschauffeurs aan de slag.



Op de Gentse stadslijnen is er in de namiddag en 's avonds een groter aanbod van trams en bussen. Op de stadslijnen die actief zijn, stopt het verkeer tussen 19.30 en 21 uur. Elders in de provincie Oost-Vlaanderen blijft de situatie hetzelfde: meer dan de helft van de ritten wordt uitgevoerd, met sterke regionale verschillen. In de Vlaamse-Ardennen verloopt de dienstverlening bijvoorbeeld bijna normaal, in de streek rond Gent is de hinder het grootst.



In Vlaams-Brabant is er meer hinder in vergelijking met vrijdag. Onveer een op de vijf bussen rijdt. In het Pajottenland en op de as Brussel-Ninove is de hinder het grootst met bijna geen busverkeer. De Werchterbussen rijden wel.



In West-Vlaanderen rijden de bussen zeer onregelmatig in Oostende, Brugge en Kortrijk. In Roeselare is er geen hinder, maar in Knokke rijden geen bussen. Na 21 uur zullen er in de hele provincie geen bussen of Kusttrams meer rijden. Voor de kusttrams is dat nu al het geval.



In Limburg tot slot rijden bijna drie op de vier bussen.