Kunnen vegetarische kippenblokjes niet gewoon sojablokjes heten?

Waarom nemen we het woord vleesvervanger zo letterlijk? Schnitzels of kippenblokjes, zowel qua smaak als textuur moeten ze vlees zo dicht mogelijk benaderen. Een drempelverlaging voor de twijfelaars, maar evengoed een cultuurfixatie die vlees als de standaard neerzet.

Wie in Nederland de Gerookte speckjes of Gehacktballen van het merk De Vegetarische Slager koopt, moet zich geen illusies maken: er zit geen enkel stukje vlees in verwerkt. Toch is het blijkbaar net die illusie die vleesetende twijfelaars over de streep moet trekken door een alternatief aan te bieden dat zo min mogelijk als alternatief smaakt en voelt.

Die misleidende etiketten zorgden al langer voor gemor bij de Nederlandse vleessector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf het bedrijf eerder deze maand een tik op de vingers. Nu blijkt echter dat de waarschuwing van NVWA enkel op de website sloeg en niet op de winkelrekken, waar de Speckjes en het Gehackt dus gewoon blijven liggen.