Kritiek op steeds populairdere wateroverlevingslessen: "Baby's in water gooien is barbaars"

Nu het zomer is, trekken gezinnen weer massaal naar de badplaatsen aan de Belgische, maar vooral aan andere kusten, om zich tegoed te doen aan zon, zee en strand. Maar voor de allerkleinsten is het gevaar van een ongeluk in een zwembad of in de zee nooit veraf.

Hoe belangrijk het is dat kindjes leren om zich in het water te redden werd vorige maand nog eens aangetoond. Een vier jaar oude kleuter verdronk toen in het provinciaal domein De Gavers. Om dergelijke gevallen in de toekomst te vermijden, heeft de Vlaamse Reddingsfederatie ouders opgeroepen om kinderen naar zogenaamde wateroverlevingslessen te sturen.