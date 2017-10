Kritiek op polis voor borstkanker

Voor het eerst kunnen vrouwen in ons land intekenen op een polis voor borstkanker. Het initiatief kan echter op weinig bijval rekenen. ‘Een goede, algemene dekking lijkt me essentiëler’, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform.

Voor 4 tot 24 euro per maand kun je je met de Feminaverzekering van AG Insurance verzekeren tegen allerlei typisch vrouwelijke kankers. Wie de diagnose krijgt, ontvang daarna een uitkering van 5.000 tot 10.000 euro, die ze naar eigen goeddunken kan besteden. Wie ouder is dan vijftig of ooit eerder kanker had, maakt geen aanspraak op de verzekering.

“We merken dat klanten echt vragende partij zijn voor zo’n verzekering”, zegt Gerrit Feyaerts, woordvoerder van AG Insurance. “Bovendien gaat het om een lage premie, waardoor ook minder gegoede doelgroepen er kunnen op intekenen.”