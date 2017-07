Koning Filip in hoopvolle speech: "Praat met uw buren en leer"

Koning Filip is hoopvol over de economische toestand en de arbeidsmarkt in België. "Een nieuwe Europese dynamiek lijkt vorm te krijgen. Hoe kunnen we dit moment aangrijpen? Door te leren van elkaar en met elkaar. Door ervaringen te delen, kunnen we leren."

"Onlangs heb ik in Zwitserland kunnen vaststellen hoe succesvol dit model van duaal leren kan zijn", ging de koning verder. "Laten we de kruisbestuiving tussen ons onderwijs en het bedrijfsleven dan ook blijven aanmoedigen. Het zorgt voor meer dynamisme in de arbeidsmarkt. En we bevorderen er de gelijkheid van kansen mee."

Maar ook van contacten met andere culturen of gemeenschappen kan men leren. Achter de verschillen ligt volgens de koning een "gemeenschap aan waarden". "Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent. U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen. Zij zijn evenzeer bezorgd over het welzijn van hun kinderen, over hun werk, de goede opvang van hun zieke en oudere naasten."

Het is volgens de koning mogelijk om iedereen de vruchten te laten plukken van "de nieuwe dynamiek die zich lijkt te ontvouwen". "Op voorwaarde dat we, elke dag, willen leren, van hen die ons voorafgaan, van hen die ons volgen, van onze buren en van hen van wie we soms denken dat ze zo verschillend zijn. Over de verschillen heen kijken, meer is daar niet voor nodig", aldus nog koning Filip.