Kmo's kunnen binnenkort rekenen op lagere vennootschapsbelasting

Premier Charles Michel (MR) voert al weken achter de schermen gesprekken met zijn vicepremiers in een poging volgende maand een groot akkoord te sluiten over de begroting, de hervorming van de vennootschapsbelasting, rechtvaardiger belastingen en een reeks arbeidsmarkthervormingen. De bedoeling is uiterlijk op 31 juli uit te pakken met dat grote akkoord. Ook De Morgen schrijft dat Michel tegen die datum wil rond zijn met de begroting.



Verlaging voor kmo's

De piste zou op tafel liggen om in een eerste fase de vennootschapsbelasting te verlagen voor kmo's. "Daar worden de meeste jobs gecreëerd", klinkt het in regeringskringen. Pas later zouden andere bedrijven aan bod komen. Het voordeel is dat zo'n hervorming, die enkel de kleinere bedrijven ten goede komt, minder geld kost.



Aftrekmogelijkheden

Voor de grote bedrijven zou het tarief van 33,99 procent voorlopig blijven bestaan. Maar zij zouden wel hun aftrekmogelijkheden behouden. Dankzij allerhande aftrekken - waaronder de notionele intrestaftrek - kunnen grote bedrijven hun tarief fors doen zakken.



Het plan wijkt af van het oorspronkelijke plan van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij stelde voor alle bedrijven onmiddellijk een lager tarief te geven, weliswaar met een snellere verlaging voor de kmo's.