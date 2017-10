Klacht Infrabel afgewezen: geen dwangsom voor vakbondsleider Abdissi

De klacht van spoorbedrijf Infrabel tegen vakbondsleider Michel Abdissi (CGSP) is afgewezen. Abdissi zal dus geen dwangsom van 1.000 euro moeten betalen als stakers de sporen blokkeren. De stakers zelf wel.

Infrabel trok naar de rechtbank met de vraag om een perimeter in te lassen rond de sporen van de Brusselse Noord-Zuidas. In een straal van 15 kilometer mogen er geen stakingsposten worden opgeworpen, seinen worden beïnvloed of sporen bezet. Gebeurt dat wel, dan zou de Franstalige vakbondsvoorzitter Michel Abdissi 1.000 moeten betalen "per persoon, per overtreding".

Die eis is nu afgewezen door de rechter. In ruil kan Infrabel wel beroep doen op een eenzijdig verzoekschrift. Dat betekent dat het gerecht toch zal optreden tegen stakers die de regels overtreden. Alleen ligt de verantwoordelijkheid dan bij hen en niet bij Abdissi.

"Het belangrijkste is dat men Abdissi niet kan aanspreken voor alle anderen", zegt advocaat Jan Buelens van Progress Lawyers Network. "Het is niet omdat je een stakingsaanzegging doet, dat je zomaar verantwoordelijk gesteld kan worden voor de stakers."

Infrabel is dan weer tevreden dat het volgens de rechter wel de staking mag breken met een eenzijdig verzoekschrift. Dat betekent dat stakers die de regels overtreden mogelijk wel zelf 1.000 euro moeten betalen. "Wij zijn tevreden dat een deurwaarder de overtredingen zal kunnen vaststellen", zegt Frederic Petit van Infrabel. "Al hopen wij vooral dat iedereen volgende week zijn gezond verstand gebruikt."