Kinderverzorgster riskeert twee jaar cel voor valse terreurwaarschuwing

Het parket Halle-Vilvoorde heeft vandaag een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd tegen een 44-jarige kinderverzorgster uit Sterrebeek die in augustus 2016 voor een vals terreuralarm had gezorgd.

In verschillende anonieme brieven had ze de politie gewaarschuwd dat twee mensen volgens haar een aanslag voorbereidden. Uiteindelijk bleek dat die twee personen, een Afghaanse vluchteling en diens vriendin, helemaal geen snode plannen hadden.

Wraak Volgens het parket wou de kinderverzorgsterr wraak nemen op de Afghaan met wie ze een conflict had, maar de vrouw blijft erbij dat ze enkel haar burgerplicht deed. Op 2 en 3 augustus werden in de luchthaven Brussels Airport, het metrostation Maalbeek en het Schumanplein enveloppes gevonden die geadresseerd waren aan "de antiterreureenheden". In de enveloppes zat een anonieme brief waarin gemeld werd dat twee personen, een Afghaanse vluchteling en diens vriendin, zeer waarschijnlijk terreurplannen hadden en een aanslag voorbereidden.

Ernstig "Een maand eerder was ook al een dergelijke brief onderschept bij bpost in Anderlecht", zei de procureur vandaag. "Die werd zelfs onderzocht op biologische en chemische stoffen. Vanzelfsprekend werd de waarschuwing ernstig genomen en werd een onderzoek geopend. Al snel bleek echter dat de twee vermelde personen helemaal onschuldig waren."

Geld en auto Verder onderzoek wees uit dat de anonieme brieven afkomstig waren van een 44-jarige kinderverzorgster uit Sterrebeek. Die had tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 geholpen een Afghaans gezin op te vangen en was zo in contact gekomen met een andere Afghaanse man, die ze ook had helpen opvangen. Zo had ze hem regelmatig geld gegeven en een wagen voor hem gekocht.



Het was echter tot een conflict gekomen met die Afghaan en volgens het parket was dat de achterliggende reden voor de valse terreurmelding. Omdat de vrouw ook met psychische problemen kampte, eiste het parket een celstraf van 2 jaar met uitstel, met als voorwaarde dat ze zich zou laten behandelen.