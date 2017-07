Kinderen verslaafd aan de tablet? Met deze 5 apps krijg je ze toch naar buiten

De zomervakantie is ondertussen al halfweg en de meeste zomerkampen zijn voorbij. Veel kinderen zitten liever binnen dan buiten, want daar hebben ze wifi en kunnen ze op hun smartphone scrollen. Wie wil dat zijn kroost toch eens wat frisse lucht opsnuift, kan deze vijf apps gebruiken. Die sturen de kids (mét tablet) de natuur in.

Boswachter De applicatie Los in 't Bos werkt via augmented reality, een virtuele laag bovenop de werkelijkheid. Je ziet meteen op je scherm waar je je bevindt en tegelijkertijd verschijnt ook meteen het spel. Een boswachter vraagt om verschillende jonge dieren groot te brengen. Daarvoor moet je eerst een aantal opdrachten vervullen. Een virtueel vuur blussen, gif opruimen of vliegen vangen: het kan allemaal. Maar het is vooral opletten geblazen voor de stroper.



Vanaf 9 jaar, met tablet of smartphone (App Store en Google Play)

Sterrenwandeling Is je kind gefascineerd door het heelal? Trek dan 's avonds naar buiten met je smartphone of tablet en ga onder de sterrenhemel liggen. Star Walk toont via je geografische locatie de hemel zoals je die boven je hoofd aantreft. Op je scherm kan je zien naar welke sterren, planeten of andere astronomische objecten je kijkt en word je een echte kenner. De app toont ook prachtige visuals, die je samen met je kinderen in de echte hemel kan er bij kan fantaseren.



Vanaf 8 jaar, met tablet of smartphone (App Store en Google Play)

Speurneus Hond Kosmoo kan je sinds kort niet alleen op tv zien, maar ook via een app. Telenet en Studio 100 ontwikkelden een belevingsapp waarbij je op 26 verschillende locaties in Vlaanderen met het hele gezin op speurneuzentocht kan. Samen met Kosmoo's maatjes Robbe en Ellis moeten de kinderen tientallen dieren die spoorloos verdwenen zijn, helpen terug te vinden. Als ze de juiste route volgen, krijgen ze tijdens de speurtocht op bepaalde plaatsen opdrachten en vragen, die naar de oplossing van het mysterie leiden. Het spel duurt zo'n anderhalf uur en herkent automatisch waar je je bevindt. De Blaarmeersen in Gent, het Meerdalwoud in Leuven of Blaasveldbroek in Mechelen waren nog nooit zo leuk.



Vanaf 6 jaar, met tablet of smartphone op 26 locaties (App Store en Google Play)

Spoorzoeker Een pootafdruk in het zand, een keutel in het gras, een nest in de boom... Met de Spoorzoeker-app ontdek je bij welk dier het spoor hoort. Kinderen leren zo diersporen herkennen en komen meteen ook meer te weten over de dieren zelf. Met de app heb je ook meteen een vergrootglas, zaklampje, liniaal, kompas en fototoestel op zak. Hiermee kan je de sporen die je vindt opmeten, extra goed bekijken en zelfs bewaren zodat je ze aan iemand anders kan laten zien. Al een echte spoorkenner? Dan kan je je kennis testen in een quiz.



Vanaf 4 jaar, met tablet of smartphone (App Store en Google Play)