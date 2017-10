We spelen weer steeds vaker buiten. Dat bewijzen de verkoopcijfers van hoverboards en rollerskates, die zijn dit jaar de hoogte in gegaan.

Kinderen houden ook van skaten omdat het een activiteit is die ze met het hele gezin kunnen doen. Clubs zien ook dat steeds meer volwassenen zich inschrijven. Skates kosten wel wat, voor een paar betaal je zo'n 150 euro. Het voordeel is dan weer dat je ze echt overal kan gebruiken.