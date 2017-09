Kind zwaargewond na aanval pitbull in Attenhoven

"De jongen was met zijn ouders op weg naar een geparkeerde auto toen ze werden aangevallen door een pitbull die in de buurt ontsnapt was. Allen liepen hierbij bijtwonden op. Enkele omstanders slaagden erin de hond te overmeesteren en hem vast te binden tot er een dierenarts kwam opdagen om hem in slaap te spuiten. De jongen was er het ergst aan toe en werd naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij onder meer aan een been werd geopereerd. De ouders kwamen er vanaf met enkele hechtingen", aldus een woordvoerder bij de brandweer.



Over het lot van de in beslag genomen hond wordt maandag beslist in onderling overleg tussen de burgemeester, de politie en een dierenarts. Dat meldt de Landense burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "De eigenaar van de hond is bekend. Het dier verbleef op het ogenblik van de feiten bij familieleden. Hij is kunnen ontsnappen via de voordeur en heeft de familie onmiddellijk aangevallen. De jongen liep diepe bijtwonden op aan de knie, maar was nooit in stervensgevaar", aldus Vander Schelde.