Kilometerheffing kost jobs

Het is de spreekwoordelijke donderwolk boven een voorts vrij zonnig economisch landschap. Een meerderheid van de ondernemers is immers positief gestemd over de economische situatie. Dat blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo. Ook positief, liefst een kwart van de ondernemers denkt eraan in het komende kwartaal mensen aan te werven. De kmo's als motor van het economisch herstel in werking.

Maar er is dus die wolk. Liefst een op de drie kmo’s die te maken hebben met goederentransport, als aanbieder, ontvanger of allebei, geeft aan een impact te voelen van de kilometerheffing.