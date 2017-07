Polyamorie Plus

Steeds meer Vlamingen hebben een polyamoreuze relatie

Winston Blackmore heeft 24 vrouwen en 148 kinderen. Meteen de reden waarom hij in Canada werd veroordeeld. Ook bij ons is trouwen of wettelijk samenwonen met meer dan één persoon strafbaar. Maar is monogamie nog wel zo'n evidentie anno 2017?