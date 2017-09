Kiara doet het: ze is de snelste slechtziende chauffeur van België

Kiara kan door een aangeboren afwijking aan het zicht niet doen wat ze dolgraag zou willen doen: autorijden. Familie bezoeken of boodschappen doen met de wagen: voor haar leeftijdsgenoten is het vanzelfsprekend, maar voor Kiara niet. En dat ervaart ook Koen Wauters zelf.



Door een zeldzame afwijking bedraagt haar zicht amper 1 op 10 (zij ziet op 1 meter, wat mensen op 10 meter afstand waarnemen, red.) en om achter het stuur te mogen plaatsnemen moet je minstens 6 op 10 halen. Een bril of een operatie kunnen daar niets aan veranderen.