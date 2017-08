Kevin De Bruyne: "Langere vakantie is vooral mentaal belangrijk"

Meunier: "We mogen niet twijfelen aan onze kwaliteiten. We zijn zowel op papier als op het terrein de beste ploeg van de groep"

Rechtervleugelspeler Thomas Meunier maakt na twee gemiste interlands door een blessure tegen Gibraltar en Griekenland zijn wederoptreden bij de Rode Duivels. Volgens de speler van Paris Saint-Germain moet België zich absoluut plaatsen voor het WK in Rusland. "Als we ons niet kunnen plaatsen, is er een probleem. We mogen niet twijfelen aan onze kwaliteiten".



Sinds de 8-1 overwinning tegen Estland in november 2016 heeft Meunier geen Rode Duivels-shirt meer gedragen. "Wat me gerust stelt, is dat ik afwezig was door een blessure. Als ik 100 procent ben, heb ik mijn plaats in de selectie".



Tijdens zijn afwezigheid werd Meunier vervangen door Nacer Chadli. "Dat is het voordeel van met drie achteraan te spelen. Er zijn voor mijn positie minder alternatieven. Met drie achteraan kan ik mijn offensieve temperament behouden. Voor Nacer ligt het een beetje anders, maar hij kan zich aanpassen. Hij is polyvalent en kan overal spelen. Als ik speel, des te beter, zoniet ben ik geduldig".



Ook al hebben de Rode Duivels hun kwalificatie voor het WK nog niet op zak, toch mag dat volgens Meunier geen probleem zijn. "België zal het WK spelen. Als we ons niet kunnen plaatsen, is er een probleem. We mogen niet twijfelen aan onze kwaliteiten. We zijn zowel op papier als op het terrein de beste ploeg van de groep. Dat hebben we onder meer tegen Bosnië gezien. België moet zich gewoon plaatsen", aldus Meunier.



Meunier mag dan elke dag met de grote sterren van PSG spelen, hij neemt de interland tegen Gibraltar ernstig. "Al speelde ik tegen de meest waardeloze ploeg, dan nog zou mijn motivatie dezelfde zijn. Ik heb er plezier in om op het terrein te staan en te winnen, of ik nu tegen Real Madrid speel of tegen een ploeg uit derde provinciale", lacht Meunier.



Meunier is bezig aan een steile opmars. Zeven jaar geleden speelde hij nog in derde klasse. "De dingen veranderen op een positieve manier voor mij. Het is waar dat het, buiten een aanpassingsperiode, goed is gegaan. Ik hoop nog lang op die manier te evolueren".



Over PSG: "Kan samenspelen met Alves"

Zijn club PSG was bijzonder actief in de mercato, met onder meer het aantrekken van Neymar, Dani Alves en (waarschijnlijk) Kylian Mbappé. "Vorig jaar hadden we al een indrukwekkend team met onder meer Cavani en Di Maria. Dit is nog straffer", aldus Meunier.



Maar met het aantrekken van Dani Alves heeft Meunier er wel een stevige concurrent bij op de flankpositie. Vreest hij niet voor zijn basisplaats? "Vorig jaar was er ook al Aurier en verwachtte ik niet meer dan 5 matchen in de basis te staan. Het zijn er 35 geworden. Ik ben optimistisch. Het seizoen is lang. Met Dani kan ik eventueel ook samenspelen. Dat hebben we ook al gedaan. Dani Alves is ook heel variabel. Hij valt aan als een aanvaller en verdedigt als een verdediger".



Recordtransfer Neymar is volgens Meunier "een erg positief iemand". "Hij is heel goedlachs en heeft een grote joie de vivre", zegt Meunier. "Hij brengt de club iets bij op alle niveaus. Het is een soort frisse wind".