Kernkabinet bereikt akkoord over begroting en structurele hervormingen

Agreement #begov — Charles Michel(@ CharlesMichel) 25/07/17 02:00 Na tax shift en werkbaar wendbaar werk, is 3de grote hervormingsgolf #BeGov gelanceerd. Meer jobs, meer koopkracht #Agreement — Kris Peeters(@ peeters_kris1) 25/07/17 02:00 #Budget : soutien à l'emploi et la compétitivité, baisse de l'impôt des sociétés pour toutes les entreprises, poursuite des réformes #begov — didier reynders(@ dreynders) 25/07/17 02:00

De regeringstop zat al sinds gisterenmiddag samen over de begroting en een reeks andere dossiers. Het ging onder meer over de verlaging van de vennootschapsbelasting, de rechtvaardige fiscaliteit en het activeren van spaargeld - wat al maanden drie heikele thema's waren - maar ook over tientallen sociaal-economische voorstellen.



"Agreement"

Om iets over 03.30 uur stuurde premier Michel in zijn intussen gekende stijl het bericht "agreement" de wereld in. Via hetzelfde medium meldde vicepremier Kris Peeters (CD&V) even later dat na de taxshift en werkbaar wendbaar werk, de derde grote hervormingsgolf is gelanceerd. "Meer jobs, meer koopkracht", luidt het.



MR-vicepremier Didier Reynders heeft het dan weer over "steun aan werk en concurrentie, daling van de vennootschapsbelasting voor alle ondernemingen", terwijl zijn Open Vld-collega Alexander De Croo een akkoord meldt "over grootste pakket sociaaleconomische hervormingen sinds regeerakkoord. Mét duidelijke liberale focus op groei, jobs & vooruitgang".