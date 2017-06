Kasteelmoord: "Crematorium zou Saelens doen verdwijnen voor 375 euro"

Volgens de briefschrijver was de medegevangene van De Clercq in Ieper een informant van de politie. In een periode van zes maanden luisterden de speurders meer dan 200 gesprekken tussen de twee af.

In de opgenomen conversaties hoorden ze De Clercq vertellen over een goede vriend die een crematorium uitbaat. Volgens hem was er van Stijn Saelens nooit nog een spoor teruggevonden als het plannetje had gewerkt. Alleen werd het scenario gewijzigd omdat Saelens al neergeschoten werd in het kasteel én omdat er die dag grote files waren richting Nederland door een ongeval.

De briefschrijver zegt ook dat in de afgeluisterde gesprekken duidelijk te horen is welke vuile spelletjes de advocaten van de verdediging in dit dossier hebben gespeeld. "Da's de reden waarom de hoofdspeurder vorige week op het proces zei aan de advocaten dat ze eens moeten nadenken over hun deontologie", klinkt het. De schrijver heeft het over gefabriceerde en betaalde getuigenissen, doelbewuste lekken aan de media en geheime ontmoetingen tussen betrokken advocaten. "Alles om de speurders van Brugge op een dwaalspoor te zetten."

Het Brugse parket wil niet reageren op de onthulling, maar bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen dat het "geen fantasie" is.