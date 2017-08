Karel Van Eetvelt verruilt Unizo voor Febelfin

Een opmerkelijke transfer. Van Eetvelt was als sinds jaar en dag een van de meest bekende gezichten binnen de Groep van Tien, het overlegorgaan op topniveau van de vakbonden en werkgevers. Van Eetvelt is naar eigen zeggen "klaar voor een nieuwe uitdaging".

Zijn hele carrière werkte hij ten dienste van de zelfstandige en kleine en middelgrote ondernemer. Hij begon zijn carrière in 1992 bij Bouwunie, een organisatie gelinkt aan Unizo, die de kmo's in de bouwsector vertegenwoordigt. In 2004 werd hij gedelegeerd bestuurder bij Unizo, in opvolging van Kris Peeters die toen Vlaams minister werd voor CD&V.

"De belangen van ondernemers verdedigen heb ik altijd met vuur en overtuiging gedaan omdat ik zeer sterk geloof in hun belang voor de samenleving", stelt Van Eetvelt in een persbericht. "Ook al ga ik elders aan de slag, dat belang zal ik steeds blijven erkennen en onderschrijven. Ook het verder uitbouwen van een organisatie als Unizo samen met de 200 medewerkers en 3000 vrijwilligers-bestuursleden heb ik altijd als een eer en voorrecht beschouwd. Ik zal al die mensen altijd in mijn hart blijven dragen en hoop velen ervan in de toekomst nog te mogen ontmoeten.”

Van Eetvelt volgt bij Febelfin Michel Vermaerke op. Die kondigde eerder dit jaar zijn vertrek aan na 12 jaar dienst. Van Eetvelt moet van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB) "toekomstgerichte organisaties" maken.

Na het vertrek van Van Eetvelt bij Unizo op 1 oktober zal de directeur van de studiedienst, Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder worden.