Kamer stemt vandaag over statuut terreurslachtoffers

Slachtoffers en nabestaanden lieten al herhaaldelijk hun ongenoegen blijken over de gang van zaken. Een eerste wetsontwerp werd op veel kritiek onthaald, waarna de parlementaire onderzoekscommissie met aanbevelingen kwam en de tekst nog grondig aangepast werd. Het wetsontwerp voorziet onder meer in een herstelpensioen en de terugbetaling van medische en psychologische kosten.



Er is daarnaast nog een wetsontwerp in de maak van minister van Justitie Koen Geens dat een subrogatiemechanisme in het leven roept waarbij de overheid een voorschot kan betalen aan slachtoffers en het bedrag vervolgens kan recupereren bij de verzekeraars.



Garantiefonds

De slachtoffervereniging Life4Brussels vindt het voorgestelde statuut ruim onvoldoende. De bedragen van een tussenkomst zijn te laag, klinkt het: tussen 5.000 en 125.000 euro, terwijl een schadevergoeding bij een verzekeraar recht kan geven op veel hogere bedragen. Voorts eist de organisatie dat er een garantiefonds wordt opgericht naar Frans voorbeeld.



Een andere slachtoffervereniging, V-Europe, is voorzichtiger. Ze is het wetsontwerp nog aan het analyseren, maar ziet er al een vooruitgang in. "We moeten realistisch zijn: er gebeurt iets: er is een wet en een task-force (...) De wil is er en we willen meewerken om iets positief te bereiken", zegt Philippe Vansteenkiste namens die vereniging, die nu vooral uitkijkt naar het wetsontwerp van Geens.



Twijfels

De oppositie in de Kamer zal vandaag pas beslissen over hun stem in de plenaire zitting. "We blijven met twijfels zitten omdat veel afhangt van het tweede wetsontwerp, dat we nog niet gezien hebben. Er zijn verbeteringen maar nog lang niet alle problemen zijn opgelost", klinkt het bij Ecolo-Kamerlid Muriel Gerkens.