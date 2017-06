Jongeman moet 2 jaar cel in voor aanrandingen en geweld tegen politie en cipier

Eind 2016 zei de Kameroener tegen de rechters dat hij door de cipier geviseerd werd. Hij zag zichzelf als een slachtoffer. Op 12 september 2016 had hij in de gevangenis klappen uitgedeeld aan de vrouw, waardoor ze een maand lang arbeidsongeschikt was.



Op 22 maart 2016 had de Kameroener een studente benaderd die van een Hasseltse hogeschool naar haar kot onderweg was. Eerst maakte hij allerlei seksuele toespelingen. Daarna betastte hij haar borsten. De vrouw kon zich losrukken. Twee toegesnelde agenten konden hem inrekenen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Hij gaf een politieagent een klap in het gezicht, terwijl hij een vrouwelijke agent bij de keel greep. Bij zijn arrestatie sneuvelde ook een raam van de politiecombi. De beklaagde verklaarde dat de politie racistisch en gewelddadig tegenover hem was.



De verdachte kon ook gelinkt worden aan een aanranding van 2 november 2014, toen een vrouw tot aan haar auto achtervolgd en betast werd.



Aan het slachtoffer van een van de aanrandingen moet de beklaagde 3.450 euro schadevergoeding betalen. De cipier kreeg 2.136 euro toegewezen.