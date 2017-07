Jessica heeft haar moeder nooit gekend. Toen stond ze opeens weer voor haar neus

Onhandelbaar, slecht opgevoed: vooroordelen over pleegkinderen zijn legio. Volgende week komt met 'Summer 1993' een film in de zalen die "het meest eerlijke verhaal ooit over pleegzorg vertelt". De Morgen sprak met Jessica (19) over haar ervaringen als pleegkind.

"Toen ik vijf weken oud was, kwam mijn mama als vluchteling naar België. Ze had niets, voor mijn broer en mij zorgen was onmogelijk." "Haar moederinstinct zocht naar oplossingen. Voor mijn broertje had ze snel een pleeggezin gevonden, voor mij niet. (...)" Lees hier de volledige getuigenis van Jessica: "In mijn ogen wilde mama ons gezin kapotmaken" (+) Jessica. ©rv Sam Feys