Je bent nooit te oud voor hiv

De cijfers komen van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en staan gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet HIV. Alle nieuwe hiv-diagnoses tussen 2004 en 2015, zo’n 30.000 per jaar, werden geanalyseerd. Bij de jongere populaties bleef het aantal nieuwe gevallen in die periode grotendeels stabiel.

Maar bij de vijftigplussers zien de onderzoekers een jaarlijkse stijging van 2 procent. In 2015 waren ze goed voor 17 procent van de nieuwe gevallen. Ging het in 2004 nog om 3.132 nieuwe diagnoses, dan was dat ruim tien jaar later al 5.076.

Voor België is het onmogelijk om zulke trends te ontwaren, benadrukt professor Linos Vandekerckhove (UZ Gent).