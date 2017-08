Bij Janssen Pharmaceutica zijn ze erg kwaad, omdat een van hun producten voor het eerst is gebruikt bij een executie. Een man in Florida reeg een cocktail van medicijnen toegediend, maar daarin etomidaat. Dat is een verdovend middel, waarop Janssen Pharmaceutica een patent had, maar nu wordt dat door anderen geproduceerd. Het middel is bedoeld om mensen te redden, niet om te doden zeggen ze bij Janssen Pharmaceutica.