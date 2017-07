Jan Jambon bijna bestolen in Brussel

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) is donderdagmiddag bijna bestolen in Brussel. De auto van de minister stond in de hoofdstad geparkeerd aan een politiekantoor toen een passerende dief zijn kans zag en bijna aan de haal ging met de iPad, portefeuille, huissleutels en persoonlijke documenten van Jambon. De man kon op heterdaad betrapt worden.

Veel moeite moest de 25-jarige autodief niet doen om bijna de spullen van Jambon te stelen, vlak bij een politiecommissariaat. De wagen van de minister bleek niet op slot. De twintiger kroop in de Audi om zijn slag te slaan, maar werd betrapt en kon gearresteerd worden, zo bevestigt het Brusselse parket aan La Dernière Heure. Jambon snelde toe en kon bevestigen dat uiteindelijk niets werd ontvreemd. ©belga