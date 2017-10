Jambon: "Bende van Nijvel met huidig politiewerk linken is te kort door de bocht"

De Bende van Nijvel mag niet worden gekoppeld aan de hedendaagse politie. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "Ik begrijp absoluut dat er vragen zijn. En als maatschappij hebben we het recht, niet in het minst de slachtoffers en nabestaanden, dat er antwoorden op komen. Maar om dat te linken met het huidige politiewerk, vind ik een beetje kort door de bocht", zei de minister in De Ochtend op Radio 1.

Een voormalige rijkswachter, die lid was van de groep Diane, zou op zijn sterfbed hebben opgebiecht dat hij de beruchte 'Reus' van de Bende van Nijvel was. Minister Jambon is als minister van Binnenlandse Zaken bevoegd voor de politie, maar vindt dat de vergelijking mank loopt.



"Sedert 1999-2000 bestaat de rijkswacht niet meer. Die is opgegaan in de eengemaakte politie en er heerst vandaag een totaal andere cultuur bij de politie dan vroeger bij de rijkswacht", aldus Jambon. "Ik zie weinig linken met het huidige politiewerk".



Hij wil geen uitspraken doen over waar het Bende-onderzoek moet worden voortgezet. Het is volgens Jambon aan zijn collega, minister van Justitie Koen Geens, en de actoren binnen Justitie om te kijken waar dat onderzoek best gebeurt, "maar vooral het resultaat is belangrijk". Hij merkt daarbij op dat "het voor de slachtoffers telkens opnieuw het openrijten van een wonde is. Ik hoop dat er nu eindelijk een punt achter gezet kan worden".