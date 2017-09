Jambon: "Als het is om alles te regionaliseren, wil N-VA met PVDA onderhandelen"

De N-VA is bereid met de PVDA te onderhandelen als die partij zich achter het confederalisme schaart en Wallonië en Vlaanderen alle bevoegdheden wil geven om hun eigen politiek te voeren, zegt Jambon.

"Het minste wat je kunt zeggen, is dat momenteel de zaken in beweging zijn in Wallonië", zegt Jambon. "Voor de N-VA is het niet duidelijk: met welk Wallonië gaan we na de verkiezingen moeten praten? "