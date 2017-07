Isabelle A openhartig: "Pesten blijft niet duren"

In gesprek met De Zondag geeft Isabelle A(dam) inzage in haar verleden. Via haar muziek wilde de intussen 42-jarige Gentse bewijzen dat ook zij iets waard is. "Je leven geven is het echt niet waard."

Als tiener werd ze gepest op school. "Als je op televisie komt, wek je aandacht op", zegt Adam. "Ik presenteerde in die tijd TV Tam Tam op de BRT. Jongens keken naar mij, er werd over mij geschreven. Dat vonden andere meisjes blijkbaar genoeg om mij te pesten. Dat begon voorzichtig op de katholieke school. Maar toen ik overstapte naar een beroepsschool, was het hek helemaal van de dam. (zwijgt even) Ik ben dikwijls al wenend thuisgekomen. Zelfs eens met een blauw oog. (zucht) Waarom is dat? Jaloezie, zeker? Kinderen zijn hard voor elkaar."

Adam zag haar muziek als de ideale vluchtweg. "Ik ben daarom ook vroegtijdig met school gestopt", geeft ze toe. "Ik vind dat wel jammer vandaag. Ik had graag mijn middelbaar diploma behaald. Maar ik kon niet meer verder. Ik wou dat gepest niet meer. Toen ik stopte met school, viel een zware last van mij af. Dat was een opluchting. Maar het pesten heeft ironisch genoeg ook iets opgeleverd: doorzettingsvermogen. Ik ben me volop op mijn muziek gaan storten om die pestkoppen te tonen dat ik iets waard ben."