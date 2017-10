Is Denderleeuw het Molenbeek van de Denderstreek? "Mensen kennen elkaar niet en dat brengt angst teweeg"

Onveiligheidsgevoel piekt in Denderleeuw, los van de criminaliteitscijfers

Niet criminaliteit, maar angst heeft Denderleeuw in zijn greep. Zestig procent van de inwoners beweert ’s avonds niet meer op straat te durven komen. Wat is er aan de hand in het ‘Molenbeek van de Denderstreek’? "Mensen geven anderen geen kans om elkaar te leren kennen."

De gevaarlijkste plek van Denderleeuw blinkt uit door haar properheid. In de voetgangerstunnel onder de negen treinsporen slingert amper vuilnis rond. Geen luttel streepje graffiti ontsiert de wanden. Aan de zuidelijke uitgang ligt één verfrommeld pakje sigaretten – niet voor lang, want zelfs op zondag loopt een man afval te rapen.

Enkel de talrijke bewakingscamera’s verraden dat dit geen gewone tunnel is. Op elk perron houden twee camera’s de trappen naar beneden in de gaten. Het grootste misdrijf dat ze constateren, is dat fietsers een verbodsbord negeren.