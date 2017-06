Inwoners Ottignies-Louvain-la-Neuve stemmen tegen uitbreiding winkelcentrum

Op de vraag "Bent u voor een uitbreiding van het winkelcentrum?" antwoordde 79,3 procent negatief. Het bedrijf Klépierre wil een uitbreiding van 20.000 vierkante meter naar 30.000 vierkante meter. Een burgerplatform had om de volksraadpleging gevraagd.



Duidelijk signaal

"Het resultaat is een duidelijk signaal", reageert burgemeester Jean-Luc Roland. "We hadden verwacht dat 'neen' het zou halen. Dat is logisch bij zo'n project. Maar het percentage van 79,3 procent tegenstemmen voor de uitbreiding ligt erg hoog. Dat is een belangrijk feit."