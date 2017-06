Internetpedofiel mag nooit meer online

Jarenlang gaf hij zich uit voor vijftiger Bart op webcamsite Omegle. Hij stelde er oneerbare vragen aan tienerjongens en probeerde hen ertoe te verleiden om zich uit te kleden. Gisteren stond de 61-jarige internetpedofiel Yves D.N. uit het Oost-Vlaamse Haaltert als zichzelf terecht in Dendermonde, na acht maanden voorhechtenis. In augustus 2016 was D.N. al eens opgepakt toen twee jongeren de man ontmaskerden en bij de politie aangaven. Kort daarna werd hij vrijgelaten onder voorwaarden, ondanks de tientallen YouTube-filmpjes die zijn slachtoffers gemaakt hadden over de vreemde man die hen benaderde.