In het Essersbos: moet dit aangeplant lapje echt bewaard blijven?

“Kijk! Daar! Een Spaanse vlag!”. We zijn amper uit de auto gestapt of Sabine Crahay, onze gids voor één dag, heeft al meteen een van de bedreigde diersoorten gespot waar het Essersbos zijn – 'voorlopig'-behoud aan te danken heeft. Aan de rand van het bos fladdert een oranje vlindertje voorbij. “Ik herken het vluchtpatroon meteen”, zegt Sabine. Wanneer het insect even later op een bloem gaat zitten, vergelijken we de zwart-witte tekening op de vleugels met de foto’s die we via Google terugvinden. Er is geen twijfel mogelijk, het gaat wel degelijk om een exemplaar van de zeldzame vlindersoort.