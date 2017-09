Iedereen hoogsensitief, waarom de crèche crasht, Francken en Versnick: Dit moet u weten voor u gaat eten

De Vlaamse regering is het afgelopen nacht eens geraakt over de begroting van volgend jaar. Vlaams minister-president Geert Bourgeois geeft maandag de inhoudelijke primeur aan het Vlaams Parlement tijdens zijn jaarlijkse Septemberverklaring. Het akkoord bevat in principe ook een alternatief voor de energieheffing, beter bekend als de Turteltaks .

Nog tot 4 oktober blijft Geert Versnick (Open Vld) politicus. Wat hij daarna gaat doen, is nog niet duidelijk. In een interview in De Morgen laat hij uitschijnen dat hij wel voorzitter wil worden van netbeheerder Elia . Een job met een loonfiche van 83.000 euro.

3. De heftige week van Theo Francken

Hij was dan wel in New York, toch slaagde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) er de hele week in om het nieuws rond hem te doen draaien. Eerst was er de kritiek op zijn 'opkuisen-tweet', daarna over een controversiële deal met het dictatoriale regime in Sudan en ten slotte werd Francken zelf in Wehrmacht-kostuum afgebeeld door de Ecolo-jongeren. In een interview met De Morgen blikt hij terug.

De Morgen boog zich ook over het asielbeleid van Francken. En over de Europese mentaliteitswijziging in het vluchtelingenthema.