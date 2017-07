Iedereen gelijk voor de wet: ook pensioenregels Kamerleden aangepast

Loopbaan van 45 jaar

Concreet zullen parlementsleden die na de verkiezingen van 2019 voor het eerst in de Kamer zetelen tot 65 jaar moeten werken voor een volledig pensioen. Dezelfde regeling geldt voor ambtenaren en gewone werknemers. In 2025 schuift de pensioenleeftijd dan op naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. Kamerleden zullen dan een (al dan niet gemengde) loopbaan van 45 jaar moeten kunnen voorleggen voor een volledig pensioen. Momenteel is dat maar 36 jaar.



De Kamer volgt, op een detail in de overgangsbepalingen na, dezelfde regels als het Vlaams Parlement. In elk geval zal een parlementslid vanaf 2019 niet langer voor zijn zestigste verjaardag op pensioen kunnen gaan.