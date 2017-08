Hoogbejaarde vrouw verdwenen uit Brussels rusthuis

Mevrouw Quintard is ongeveer 1m50 lang en mager gebouwd. Ze heeft witte haren en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe T-shirt, een bruine broek en zwarte baskets met een fluogroen logo.



Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.