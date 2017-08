Honderdduizend bouwers lappen isolatieregels aan hun laars

Zo'n 75.000 bouwheren zijn niet eens gestart met de nodige procedures inzake de EPB-verplichtingen (energieprestaties en binnenklimaat), terwijl 18.990 bouwheren de procedure wel hebben opgestart, maar ze niet hebben afgewerkt. Of dit betekent dat die mensen gewoon nalatig zijn geweest met hun administratie, of niet in orde zijn met de energieregels, dat weet niemand.



Het Vlaams Energieagentschap voert pas een onderzoek als de EPB-verslaggever een klacht indient tegen zijn klant, of het doet die onderzoeken steekproefgewijs.



Volgens energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft het Vlaams Energieagentschap niet de middelen voor een grondige controle. Hij pleit voor een overheveling van mensen uit andere agentschappen. Hij noemt de cijfers wel overdreven.