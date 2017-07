Homans en CD&V in de clinch over hogere huurwaarborg

Daags voor de laatste ministerraad van de Vlaamse regering zijn N-VA en CD&V het nog oneens over het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden. Minister Homans (N-VA) wil de maatregel doordrukken, maar CD&V eist sociale compensaties.

Morgen zit de Vlaamse regering bijeen voor de allerlaatste ministerraad van het politieke jaar. Traditioneel staan er tientallen dossiers op de agenda die er nog snel moeten worden doorgejaagd. De meesten zijn op voorhand uitgeklaard door de kabinetten, maar sommige worden een harde noot om te kraken. Zo is er nog altijd geen eensgezindheid over het huurdecreet van minister van Wonen Liesbeth Homans. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor de regels op de huurmarkt. Minister Homans bereidde daarom een nieuw decreet voor dat morgen op tafel ligt. In het voorontwerp staat dat verhuurders van studio’s, appartementen of huizen voortaan een hogere waarborg mogen vragen. Nu bedraagt die maximaal twee maanden huur, maar Homans wil dat optrekken tot drie maanden. Toen het ontwerp in mei uitlekte via De Standaard, waarschuwde coalitiepartner CD&V meteen dat zo’n verhoging onaanvaardbaar zou zijn. De christendemocraten vrezen dat armere huurders bij het afsluiten van hun contract onmogelijk drie maanden waarborg en één maand huur kunnen neertellen. Volgens hen worden de meest kwetsbare groepen op de huurmarkt uitgesloten in plaats van ondersteund.

Meer zekerheid Share Uit het jaarrapport van de Huurdersbonden blijkt dat vier op de tien huurders in 2016 problemen hadden met de huurwaarborg Na weken discussie zijn N-VA en CD&V er nog altijd niet uit. In het voorstel dat morgen voorligt, gaat Homans nog steeds voor een waarborg van drie maanden. Volgens haar is die maatregel net sociaal in plaats van asociaal. De extra waarborg zou verhuurders immers meer zekerheid geven bij wanbetaling en huurschade. Dat kan hen overtuigen om hun pand te verhuren aan iets armere of minder evidente huurders.

“Dit voorstel blijft voor ons onaanvaardbaar, tenzij er voldoende flankerende maatregelen worden genomen om zwakke huurders te beschermen”, zegt CD&V aan de vooravond van de ministerraad. Bij Homans valt te horen dat het uitgangspunt van het decreet “een mooi evenwicht tussen huurders en verhuurders” is. Maar hoe de regering dat evenwicht concreet moet invullen, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Uit het jaarrapport van de Huurdersbonden blijkt dat vier op de tien huurders in 2016 problemen hadden met de huurwaarborg. Ofwel betaalden ze die niet, ofwel hadden ze een lening nodig van de bank of het OCMW. In Antwerpen was dat vijf op de tien.