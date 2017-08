Hoe twee joviale kerels ons in fipronilcrisis stortten

De zaak van Martin van de B. en Mathijs IJ. boomde, want elke kippenkweker kan bloedluizen missen als de pest. De mijten kruipen 's nachts uit hoeken en kieren om bloed te zuigen bij de kippen. Gevolg: de kippen leggen niet meer en als het probleem echt aansleept, worden de beesten helemaal verzwakt. Al jaren zoekt de sector naar een ideale oplossing, maar zelfs de beste middeltjes helpen maar een maand of drie. Het nieuwe spul van Chickfriend garandeerde minstens een half jaar tot wel acht maanden succes. De twee schuimden elk pluimveebedrijf af om hun product te verkopen en ze hielden verkoopspraatjes op beurzen en evenementen. In Nederland, maar ook in ons land.

Lopend vuurtje Met een wagentje konden ze gemakkelijk door de kippenstallen rijden om het product overal te vernevelen. Ze hadden er ook eucalyptus en menthol aan toegevoegd, zodat de stallen na de behandeling lekker fris roken. "Wat zit er precies in?", vroegen de kippenboeren zich af. Dat konden de twee niet zeggen, want de concurrentie zou kunnen profiteren. Veel meer dan Dega-16, een zogezegd legaal product, gaf het duo niet prijs. Over het verboden fipronil dat er ook inzat: geen wóórd.