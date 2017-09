Hicham Diop viel vorig jaar twee agenten aan: IS-soldaat of hoopje ellende?

Proces Plus

Het proces tegen Hicham Diop: tranen van een lone wolf

Is het denkbaar dat een door IS gestuurde lone wolf achteraf spijt heeft en in de rechtszaal in tranen uitbarst? Impressies van op het proces tegen Hicham Diop, de man die een jaar geleden in Schaarbeek twee agenten te lijf ging met een mes.