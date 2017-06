Het zit diep bij Magnette: Waals minister-president tweet definitie van het woord 'loyaal'

Ook Waals minister-president Paul Magnette (PS), die voorlopig technisch werkloos is aangezien zijn regering in de praktijk in lopende zaken zit, is kwaad. Dat blijkt vandaag nog eens op Twitter, waar Magnette deze namiddag een kleine maar vileine boodschap de wereld instuurde: niet meer dan een link naar de uitleg in het woordenboek van het Franse woord 'loyal', 'loyaal.



Magnette verwijst met zijn tweet naar zijn uitspraak van afgelopen zondag, toen hij, amper een dag vóór Lutgen hem zou dumpen, die nog als "loyaal" bestempelde.



Magnette kreeg meteen forse kritiek voor zijn tweet, onder andere van Groen-politicus Kristof Calvo. "Magnette heeft het nog niet door. Het gaat echt niet over hem of zijn partij, maar over hoe we in dit land aan politiek zouden moeten doen", tweette hij.

