Het proces van de kasteelmoord ligt stil. En dat is het werk van deze fantast

Op YouTube vind je een filmpje terug van Omroep Brabant over de diepe teleurstelling bij de mensen in het Nederlandse plaatsje Oudenbosch. Daar werd in de dagen voor 1 mei 2010 reikhalzend uitgekeken naar het huwelijk van de Spaanse hertog Marc-Anthonie Van Wilderoden d’Aragon met Tara Elliot in de plaatselijke basiliek. Volgens de lokale pers was zij een “telg uit een oud Iers-Schots geslacht”.

Het heeft iets van een filmpje van Luc Haekens van De ideale wereld.

Buurtbewoners druipen af rond de basiliek.